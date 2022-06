Brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

In Oisterwijk (Noord-Brabant) woedt brand bij een fabriek waar aanmaakblokjes worden gemaakt. Bij de brand, die vannacht uitbrak, komt zeer veel rook vrij.

Vanwege de brand rijden er tussen Tilburg en Boxtel geen treinen. De fabriek aan De Nedervonder ligt vlak langs het spoor.

Aan mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te schakelen.

Het is niet de eerste keer dat er brand is in de fabriek, schrijft Omroep Brabant. In september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit.

Volgens eigenaar Kees van Opstal werden de branden destijds veroorzaakt door een andere samenstelling van een van de grondstoffen van de aanmaakblokjes. Daardoor zou de temperatuur van de aanmaaktabletten juist stijgen, in plaats van dalen. Sinds de branden heeft het bedrijf meerdere veiligheidsmaatregelen genomen om broei in de blokjes te voorkomen.

Waardoor de brand van vandaag is ontstaan is nog niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.