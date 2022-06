Máxima naar West-Afrika voor eerste VN-reis sinds pandemie

Koningin Máxima is gisteravond aangekomen in Ivoorkust voor een bezoek als VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering. Het is haar eerste reis in die functie sinds het begin van de coronapandemie.

Op het vliegveld van Abidjan werd Máxima welkom geheten door de premier Achi. In het Frans zei hij verheugd te zijn met het bezoek.

Naast Ivoorkust doet Máxima ook Senegal aan op haar vierdaagse reis. Hoofdthema is de ontwikkeling van veilige digitale financiële diensten, met name voor achtergestelde groepen als kleine boeren en vrouwen. Door financiële dienstverlening verder uit te bouwen kunnen zij lenen, sparen voor een financiële buffer en zich verzekeren.

Digitaal alternatief

De laatste VN-reis van Máxima was in maart 2020, toen bezocht ze Indonesië. Daarna maakte de coronapandemie reizen onmogelijk. Wel hield ze vorig jaar nog een digitaal bezoek aan Ivoorkust en Senegal via een videoverbinding.

In Ivoorkust spreekt Máxima met de premier, de vicepresident en de presidentsvrouw, die zich inzet voor microfinanciering. Ook ontmoet ze leidinggevenden uit de financiële sector. In Senegal staat een gesprek met president Sall op de agenda en een bezoek aan de BCEAO, de gezamenlijke centrale bank van acht Afrikaanse staten.