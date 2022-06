Vier motorrijders en duopassagier komen om bij diverse ongelukken

In een tijdsbestek van minder dan 24 uur zijn bij verschillende motorongelukken in het land vijf mensen om het leven gekomen.

Een 43-jarige man raakte gisteravond zwaargewond bij een botsing met een tractor in Winsum en bezweek later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer, afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen, botste rond 20.30 uur met het landbouwvoertuig, meldt RTV Noord. Er kwamen veel hulpdiensten en een traumahelikopter naar de plaats waar het ongeluk gebeurde. Het is niet bekend of de man ter plekke of in het ziekenhuis overleed.

Man en vrouw van 19

In het Brabantse Oeffelt kwamen een 19-jarige man en een eveneens 19-jarige vrouw afgelopen nacht om bij een eenzijdig motorongeluk. Het tweetal uit Cuijk raakte van de weg en belandde tegen een hek. Volgens Omroep Brabant bestuurde de man de motor en zat de vrouw achterop. Twee traumahelikopters zijn onverrichter zake vertrokken.

Op de plek van het ongeluk wordt vandaag gerouwd door vrienden van de 19-jarigen. Er wordt samen gehuild en er worden bloemen neergelegd, schrijft de regionale omroep.