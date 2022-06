Doodstraf voor vermoorden koptische priester in Egypte

In Egypte is een man die in april een koptische priester met messteken om het leven bracht, veroordeeld tot de doodstraf. De priester, de 56-jarige Arsanious Wadid, werd vermoord op een drukbezochte boulevard langs de kust bij Alexandrië. De aanval veroorzaakte een golf van ontzetting in het land.

Aanvankelijk had het Egyptische Openbaar Ministerie twijfels over de mentale toestand van de man, maar psychologisch onderzoek wees uit dat hij volledig toerekeningsvatbaar was en dat hij de aanslag van tevoren had gepland.

Volgens de advocaten van de veroordeelde, de 60-jarige Nehru Tawfiq, was er geen opzet in het spel.

Sektarisch geweld

Tawfiq zat eerder gevangen vanwege betrokkenheid bij terroristische aanslagen. Hij zou in de jaren 90 lid zijn geweest van een extremistische moslimgroepering. Hij kwam vrij dankzij een presidentieel pardon.

De aanval op de priester was de laatste in een reeks van sektarisch geweld. De afgelopen jaren hebben moslimextremisten in Egypte vaker christenen aangevallen, vooral sinds 2013 toen de islamitische president Morsi door militairen werd afgezet na massaprotesten tegen zijn bewind.

Bij een van deze aanvallen werd een 82-jarige koptische arts vermoord, in 2017. De verdachte van deze moord werd ook ter dood veroordeeld.