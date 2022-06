Bibliotheek in VK ontvangt uit Canada boek dat 48 jaar geleden werd geleend

Een bibliotheek in Londen heeft een boek vanuit Canada toegestuurd gekregen dat ruim 48 jaar geleden werd geleend. Er stond geen afzender op het pakketje.

Omdat Wandsworth Libraries pas sinds het eind van de jaren tachtig een computersysteem heeft, wisten de bibliotheekwerknemers niet dat het boek nog was uitgeleend en aan wie, meldt de BBC. Het gaat om A Confederate General from Big Sur van schrijver Richard Brautigan.

De Londense bibliotheek brengt 25 pence (ongeveer 29 cent) per dag in rekening voor de eerste vier weken dat boeken te laat zijn en daarna 35 pence per dag. De maximumboete die wordt opgelegd is 8,50 pond, maar de bibliotheek heeft besloten de boete in dit geval kwijt te schelden. Als er geen bovengrens aan de boete zou zijn gesteld, had degene die in 1974 het boek leende eigenlijk een boete moeten betalen van omgerekend 7225 euro.

Onderzoek

De bibliotheek vroeg zich via Twitter af hoe het boek in Canada terecht was gekomen. De BBC ontdekte dat de roman door de nu 72-jarige Tony Spence was geleend die nu in het westen van Canada woont. Hij werd in Engeland geboren, maar verhuisde naar Canada, waar hij jarenlang werkte als rechter.

Spence vond het boek onlangs terug in een doos, vertelde hij aan de Britse omroep. Hij besloot het terug te sturen omdat hij naar eigen zeggen bibliotheken een warm hart toedraagt. "En ik dacht ook dat het bibliotheekpersoneel er wel om kon lachen." Hij beweert dat hij vergat om een briefje met het boek mee te sturen.

Volgens de bibliotheek is het boek nog in goede staat en kan het eventueel weer op de plank worden gezet.