Anouk geeft voor 40.000 mensen het jawoord

Voor de 47-jarige zangeres is het haar derde huwelijk. In de jaren 90 was ze korte tijd getrouwd met haar toenmalige manager Edwin Jansen, die later bij het grote publiek bekend werd als jurylid bij Idols. In 2004 trouwde ze met muzikant Remon Stotijn, van wie ze vier jaar later scheidde.

De zangeres heeft in totaal zes kinderen, van wie een samen met Schemmekes. Alle zes waren ze aanwezig bij de huwelijksvoltrekking, net als Anouk en Schemmekes gekleed in het wit.

Toestemming

Het stel had toestemming van de gemeente Den Haag om op het Malieveld te trouwen. Het Haagse evenemententerrein werd daarvoor eenmalig aangewezen als plek waar een huwelijksvoltrekking mag plaatsvinden.

Het was sinds 2018 het eerste optreden van Anouk in haar geboortestad Den Haag. Op sociale media beklaagden veel bezoekers zich aanvankelijk over de slechte geluidskwaliteit van het concert.

Tijdens de coronacrisis woonde de zangeres maandenlang afgezonderd van haar kinderen, omdat ze vanwege haar zware astma bang was om corona te krijgen.