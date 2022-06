Apple geeft, na grote druk, toe aan eisen ACM in App Store-zaak

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Apple hebben overeenstemming bereikt in een slepende zaak over de App Store. Dat laat de ACM weten aan de NOS.

Omdat de techgigant voorstellen gedaan heeft die nu wel voldoen aan de eisen, zal de toezichthouder geen nieuwe boete opleggen. Eerder werd hier wel toe besloten omdat Apple niet meewerkte. De ACM legde tien keer een dwangsom op van 5 miljoen euro, oplopend tot 50 miljoen euro.

De zaak draait om de positie van dating-apps in de Nederlandse App Store. In de ogen van de ACM maakt Apple misbruik van zijn macht. Dating-apps, zo stelt de toezichthouder, moeten de mogelijkheid krijgen consumenten andere betaalopties aan te bieden. Apple moest hiertoe voorstellen indienen.

De afgelopen maanden vond Apple steeds dat ontwikkelaars moesten kiezen: of zij maken gebruik van een andere betaalmethode in de desbetreffende dating-app, of de consument wordt naar de site van de ontwikkelaar geleid om daar een betaling te doen. Beide opties aanbieden ging te ver, in de ogen van techgigant. Daar is het bedrijf nu alsnog van teruggekomen.