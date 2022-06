Bieber kampt met gezichtsverlamming, optredens voor onbepaalde tijd afgezegd

De Canadese zanger Justin Bieber heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij kampt met een gezichtsverlamming. Daardoor worden concerten van zijn wereldtournee voor onbepaalde tijd uitgesteld.

"Zoals je kunt zien kan ik niet knipperen met dit oog. Ook kan deze kant van mijn gezicht niet lachen", legde hij uit over de aandoening, die de rechterkant van zijn gezicht treft.

De 28-jarige Bieber vertelde te kampen met het Ramsay-Hunt-syndroom, een zenuwinfectie die wordt veroorzaakt door gordelroos. De aandoening is van voorbijgaande aard, maar artsen konden nog niet zeggen hoelang het gaat duren. Bieber doet oefeningen om beter te worden.

'Rustig aan doen'

"Het is best ernstig, zoals jullie kunnen zien. Helaas, maar mijn lichaam zegt dat ik het langzaam aan moet doen", vervolgde de zanger. "Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik ga deze tijd gebruiken om te rusten en ontspannen om me straks weer 100 procent te geven aan waarvoor ik geboren ben."

Bieber schrapte deze week concerten in Washington en Toronto van zijn Justice World Tour en ook optredens in New York en Philadelphia lijken in ieder geval niet door te gaan. Of het ongemak ook invloed heeft op zijn concert in Amsterdam, 14 januari volgend jaar, is nog niet te zeggen.