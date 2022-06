'Menselijke resten gevonden' in zoektocht naar vermiste journalist

De Braziliaanse politie heeft "schijnbaar menselijke resten" gevonden op de plek waar afgelopen zondag de Britse journalist Dom Phillips voor het laatst gezien werd met zijn reisgezel, de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira. Volgens een politiewoordvoerder is er ook bloed gevonden op de boot van een man die sinds de vermissing als enige verdachte is aangemerkt, een lokale visser in de Javeri-vallei, dicht bij de grens met Peru en Colombia. Het gevonden materiaal wordt nu onderzocht in een forensisch laboratorium, om uit te vinden of het van een van de vermiste mannen is.

Phillips, die onder meer schrijft voor The Guardian en The New York Times, was in het afgelegen gebied op reportage voor een boek waar hij aan werkt. De journalist schrijft al jaren over geweld tegen oorspronkelijke bewoners van de Amazone en over aantasting van het milieu als het gevolg van illegale mijnbouw, houtkap en visserij. Hij was samen met Pereira op reis, behalve deskundige ook beschermer van oorspronkelijke bewoners van het regenwoud. Volgens de politie wordt de dader gezocht in het circuit van stropers en vissers die illegaal actief zijn in de Javeri-vallei, een beschermd natuurgebied.

Verdachte gemarteld door politie, zegt zijn familie

Sinds de vermissing staat de Braziliaanse overheid onder grote druk om uit te vinden wat er gebeurd is, onder meer na oproepen van Braziliaanse milieubeschermers en beroemdheden zoals legendarische oud-voetballer Pelé. Er is tot nu toe één verdachte gearresteerd in verband met de zaak: een lokale visser met de roepnaam 'Pelado', die dinsdag werd gearresteerd vanwege verboden wapenbezit. Hij wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Phillips en Pereira.

Inheemse activisten die op pad waren met Phillips en Pereira, zeggen gezien te hebben dat ze kort voor de verdwijning bedreigd zijn met vuurwapens door Pelado en een andere visser.

Volgens familieleden van Pelado is hij onschuldig en wordt hij nu gemarteld om een valse bekentenis uit hem te krijgen, zo vertelden ze vrijdag aan persbureau AP. "Ze hebben hem geslagen, gemarteld, onderwater geduwd, en pepperspray in zijn gezicht gespoten", beweert een broer van de visser, die hem afgelopen week in de cel bezocht. Hun moeder zegt dat het bloed in de boot waarschijnlijk van een varken is, dat enkele dagen voor de vermissing geslacht werd en daarna vervoerd in de boot.