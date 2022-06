Britse bioscopen halen film over dochter Mohammed van het scherm

In het Verenigd Koninkrijk is een hoogoplopende rel uitgebroken rond een nieuwe film over Fatimah, de dochter van de profeet Mohammed. Groepen moslims zijn woedend over The Lady of Heaven en een petitie die oproept om de film uit de bioscopen te halen is ruim 120.000 keer ondertekend.

In steden met een grote moslimgemeenschap, waaronder Bradford, Leeds, Sheffield, Birmingham en Bolton, is gedemonstreerd bij bioscopen waar de film draait. Een grote bioscoopketen, Cineworld, heeft onder druk van de protesten inderdaad besloten om de film uit roulatie te nemen. Bij andere concerns blijft The Lady of Heaven wel op het programma.

De makers van de film zijn op hun beurt boos over de kritiek en zeggen dat niemand mensen mag voorschrijven wat ze mogen zien of waarover ze mogen discussiëren.