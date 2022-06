Vijf Amsterdammers in Nijmegen opgepakt om 'gevaarlijke tassen'

De politie heeft vijf mannen uit Amsterdam opgepakt die iets te maken zouden hebben met het dumpen van 'gevaarlijke tassen' in Nijmegen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf, wat precies is niet bekend.

Afgelopen dinsdagavond zagen agenten een gestolen auto met valse kentekenplaten rijden. De auto werd rond middernacht leeg gevonden aan de Nieuwe Mollenhutseweg in Nijmegen. De vier inzittenden waren er te voet vandoor gegaan.

Een uur later werden de inzittenden aangehouden in Nijmegen. Bij de zoektocht werd onder andere een politiehelikopter ingezet. Later op de dag werd in Amsterdam een vijfde verdachte opgepakt.

Tassen gedumpt

Getuigen meldden dat de verdachten tijdens hun vlucht een of meerdere tassen hadden gedumpt. De politie waarschuwde mensen om de tassen niet aan te raken in verband met het wissen van sporen.

De politie meldde woensdag te vrezen dat er 'gevaarlijke materialen' in de tassen zitten. Wat die materialen zijn, is niet bekendgemaakt. De tassen zijn nog niet gevonden en de politie is de zoektocht naar de tassen gestaakt.

Voorbereiden van een misdrijf

De vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf en van heling van een gestolen auto. Het gaat om vijf Amsterdammers van tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze zitten allemaal vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten.

Volgens Omroep Gelderland worden de mannen vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat de mannen in beperkingen zitten kan de politie op dit moment geen verdere informatie delen.