Zonnepaneelauto Lightyear mag de weg op, massaproductie grote uitdaging

"Het bijzonderste aan deze auto is dat hij waanzinnig efficiënt is", reageert Auke Hoekstra, onderzoeker elektrisch rijden aan de TU Eindhoven. "Hij gebruikt half zoveel energie als de Tesla Model 3 en ongeveer een tiende van wat een normale auto aan energie verbruikt. Dat is belangrijk, want het energieverbruik door mobiliteit moet drastisch omlaag."

De auto die vanavond is onthuld, is niet het uiteindelijk doel. Er hangt namelijk een fors prijskaartje aan. De eerste lichting kostte 150.000 euro en wie 'm nu bestelt betaalt zelfs 250.000 euro. Volgens het bedrijf "weerspiegelt" de nieuwe prijs beter de kosten, ook wordt verwezen naar de hogere prijs van materialen. Uiteindelijk worden er nog geen duizend auto's geproduceerd.

Dat zijn geen auto's voor de gemiddelde consument. Maar die wil het bedrijf wel gaan bedienen, en snel ook. Al over vier jaar wil Lightyear per jaar 200.000 auto's van de band laten rollen die te koop zijn vanaf 30.000 euro. Bos denkt dat dat een grote uitdaging zal worden. "Het is een klein wonder als het ze lukt, maar het zou me toch niet verbazen met dit team en deze drive."