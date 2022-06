Rechter veegt OM de mantel uit wegens verhullen racisme en geweld van agenten

De rechtbank in Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een vader en zoon uit Dordrecht wegens een vechtpartij met agenten. De rechter besloot daartoe omdat politie en OM fouten van de politie weglieten uit het proces-verbaal. Daarbij gaat het om racistisch taalgebruik en disproportioneel geweld.

Eind 2020 wilden agenten van de politie Rotterdam een dronken man aanhouden in Dordrecht nadat hij een van de agenten een 'paardenlul' had genoemd. Een vader, moeder en zoon bemoeiden zich met de aanhouding, waarna er een vechtpartij ontstond. De gezinsleden werden aangehouden.

Het OM besloot vader en zoon te vervolgen vanwege openlijke geweldpleging tegen politieagenten. De officier van justitie eiste ruim 7 maanden cel tegen de vader, waarvan drie voorwaardelijk. Tegen de zoon (19) was een taakstraf van 180 uur geëist. Maar de rechter veegde vandaag beide eisen van tafel.

Informatie weggegelaten

Bij de aanhouding heeft de politie racistische uitspraken gedaan en is er onnodig geweld gebruikt, oordeelde de rechtbank. Die zaken zijn onvolledig of helemaal niet terug te vinden in de processen-verbaal die de politie en het OM opstelden.

"Het OM heeft lange tijd ontkend dat er racistische uitspraken waren gedaan", zei de rechter. Ook is het disproportionele geweld ontkend. Door het handelen van de politie en het OM is het recht van de verdachten op een eerlijke zaak "op grove wijze" geschonden, stelt de rechter.

De rechtbank moet erop kunnen vertrouwen dat in de processen-verbaal "zonder enige twijfel" de waarheid staat, voegde de rechter eraan toe.

'Geen vormfouten'

Volgens de officier van justitie is er echter geen sprake geweest van vormfouten in het proces-verbaal. Agenten moeten daar alles in zetten wat belangrijk is voor het onderzoek. Andere zaken mogen ze weglaten, stelt het OM. De officier zegt ook dat er bij de aanhouding geen onnodig geweld is gebruikt.

De agenten "moesten vechten voor hun leven omdat de verdachte en medeverdachte geweld gebruikten terwijl dat niet nodig was", zegt het OM. Dat de agent racistische uitspraken heeft gedaan staat volgens de officier van justitie los van de vechtpartij.

Een van de agenten gebruikte bij de aanhouding het n-woord. Hij kreeg hier vorig jaar een boete voor.

'Politie moet gerespecteerd worden'

De vechtpartij tussen de agenten en het gezin werd vastgelegd door een bewakingscamera. Daarop was het racisme en excessief geweld door de agenten te zien en te horen. Na een publicatie in NRC heeft het OM opnieuw de beelden van de bewakingscamera bekeken, na aanvankelijk te hebben beweerd dat daarop niets te zien was van wangedrag van agenten. In een nieuw proces-verbaal werden de discriminerende woorden en het geweld van de politie wél meegenomen. In het proces-verbaal van de agenten zijn beide zaken niet beschreven.

Ondanks dat de verdachten vrijuit gaan onderstreept de rechtbank dat de politie gerespecteerd moet worden en "ongestoord haar belangrijke dienende taak uit te kunnen oefenen. Wat dat betreft was de inmenging van de verdachten bij de aanhouding niet gepast."

Het OM kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.