Grote brand in bedrijfspand Heerenveen, NL-Alert verstuurd

In een bedrijfspand in Heerenveen is vanmiddag brand uitgebroken. Volgens de brandweer zit de brand in het dak.

Het pand, waarvan het dak vol ligt met zonnepanelen, ligt naast de A32. Het zou gaan om een overslagbedrijf. Meerdere eenheden zijn bezig om de brand te blussen. Volgens Omrop Fryslân zijn ook meerdere ambulances ter plaatse en is er een traumahelikopter opgeroepen. Over slachtoffers is nog niets bekend.

De rook is in de wijde omgeving te zien. Vanwege rookoverlast is in de omgeving een NL-Alert gestuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Ook zijn vanwege de rook de afritten Heerenveen-Centrum van de A32 in beide richtingen dicht.