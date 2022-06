Hot Girl Summer: 'Trio voor punten, anders hoor je er niet meer bij'

Uit een vragenlijst van NOS Stories, die meer dan 24.000 keer werd ingevuld, blijkt dat duizenden Nederlandse minderjarigen een Hot Girl Summer-lijst hebben met vriend(inn)en. Soms van het internet geplukt, aangevuld met eigen opdrachten, of zelf gemaakt. De punten worden bijgehouden in Snapchat- en WhatsApp-groepen, of in de app ClassDojo. In die app kunnen leraren opdrachten geven aan leerlingen voor punten, en ouders kunnen meekijken. Bij de Hot Girl Summer-groepen is ouders en leraren toegang ontzegd.

Out gaan

Opdrachten op die lijsten gaan over drank en drugs, regels overtreden of flirten en seksuele handelingen. Jongere meiden scoren vooral punten voor iemands Snapchat vragen, uit huis sneaken of de trui van iemand die je leuk vindt scoren. Op lijsten die wat verder gaan, krijgen meiden punten voor out gaan door alcohol, ontmaagd worden of een trio doen.