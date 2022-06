Boe-geroep tijdens verhitte stemming over klimaatpakket in Europees Parlement

Een parlementsvoorzitter die moeite had om het debat in de hand te houden en boe-geroep vanuit de blauwe bankjes. Het is een ongebruikelijk beeld in het Europees Parlement, vandaag bij de stemming over de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. De stemming over een aantal plannen is uitgesteld.

Zo lukte het niet om het eens te worden over aanpassing van het emissiehandelssysteem. Dat bepaalt hoeveel broeikasgassen bedrijven in de Europese Unie mogen uitstoten. Ook de stemming over een importheffing op klimaatonvriendelijk geproduceerd staal is uitgesteld. Partijen waren bang dat sommige bedrijven 'gratis' CO2 mochten blijven uitstoten.

Laaghangend fruit

PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim had voor de Europese sociaaldemocraten een belangrijke rol bij het intrekken van de stemming. "Wat er nu lag was gewoon een slecht voorstel voor het klimaat. Op dat moment besloot ik dat het beter was om geen deal te hebben dan een slechte deal."

Over de plannen is maanden onderhandeld. Doel is de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met ten minste 55 procent te verlagen. Over strengere regels voor de luchtvaartsector en het volledig stoppen met de productie van brandstofauto's werden Europarlementariërs het wel eens.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout zit al ruim twaalf jaar jaar in het Europees parlement. "Dit heb ik nog nooit gezien." Het is volgens hem steeds moeilijker om het eens te worden over de klimaatwetten. "Het laaghangend fruit is nu geplukt en nu gaat het wel echt pijn doen."

"De emotie loopt hoog op omdat we een ambitieus klimaatpakket willen hebben, dat ook voorkomt dat je de zwaarste lasten op de smalste schouders legt", zegt Esther de Lange (CDA).

Vertraging

Er zijn zorgen dat de besluitvorming van het klimaatpakket nu vertraging zal oplopen. Een enkeling denkt dat het deze week nog lukt, anderen houden rekening met maanden uitstel.

Als het Europees Parlement het eens is geworden, volgen ook nog onderhandelingen met alle EU-landen. Pas daarna kunnen de plannen worden ingevoerd.