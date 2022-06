Helikopter haalt uitgeputte en onderkoelde scholieren van Oostenrijkse berg

De Oostenrijkse politie heeft vannacht met reddingshelikopters bijna honderd Duitse scholieren van een berg geplukt. De avondwandeling die hun docenten hadden uitgekozen in natuurgebied Kleinwalsertal, zo'n 80 kilometer ten oosten van Innsbruck, bleek iets te hoog gegrepen.

De 99 scholieren, die tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn, waren daar op schoolreis. Hun acht docenten hadden op het internet een wandelroute uitgezocht als avondbesteding. Op de website stond de tocht beschreven als een "mooie vakantieavondwandeling". Toch bleek de bergtocht een hoge moeilijkheidsgraad te hebben, vertelt een woordvoerder van de politie aan de Oostenrijkse krant Der Standard. De kinderen waren niet ervaren en hadden ook niet de juiste uitrusting.

Uitgeput en onderkoeld

Toen het begon te regenen en de paden steeds gladder werden, gleden twee scholieren uit en raakten lichtgewond. Omdat er paniek was uitgebroken in de groep, besloten de docenten de reddingsdiensten te bellen. Die troffen een groep "uitgeputte, onderkoelde en doorweekte scholieren".

Evacuatie van de 107-koppige groep bleek alleen mogelijk per helikopter, maar die kon slechts drie personen per keer meenemen. "Men kan zelf uitrekenen, hoe vaak we dus hebben moeten vliegen", aldus de Oostenrijkse politie. Die adviseert kritisch te zijn bij het uitzoeken van wandelroutes op internet: "Daar worden ook oude, niet onderhouden paden beschreven die nu overwoekerd zijn."