Tieners boden spelers tienduizenden euro's voor deelname matchfixing

Twee jongens van 16 en 17 uit Almere zijn aangehouden, nadat zij diverse wedstrijden in de Tweede Divisie hebben geprobeerd te fixen. De tieners wilden hun slag slaan in de laatste speelronde van de voetbalcompetitie, maar faalden nadat diverse voetballers aan de bel hadden getrokken bij de KNVB.

De voetbalbond deed daarop melding bij de politie.

Volgens het Openbaar Ministerie bood het tweetal tienduizenden euro's aan spelers om wedstrijden te manipuleren. Meerdere teams en diverse spelers werden via sociale media benaderd. Om hoeveel ploegen en spelers het precies gaat, wil het OM niet zeggen. De totale omvang van de poging tot matchfixing wordt momenteel in kaart gebracht.

Vet verdienmodel

"Dit was absoluut geen grapje van een paar jochies, maar een serieuze poging om wedstrijden te manipuleren. Dat het hier om zulke jonge mensen gaat, is zeer zorgelijk. Kennelijk zien zij in matchfixing een lucratief, vet verdienmodel", zegt officier van justitie Anne de Leeuw.

De laatste speelronde in de Jack's League, die bestaat uit achttien ploegen, vond plaats op zaterdag 4 juni. Een dag daarvoor werden de jongens opgepakt in Den Haag. Diverse datadragers en telefoons zijn in beslag genomen. In afwachting van de uitkomst van het politieonderzoek zijn de twee verdachte jongens in vrijheid gesteld.