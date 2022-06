Omgedraaide school in Oost-Souburg wordt gedemonteerd en herbouwd

Een nieuw schoolgebouw in het Zeeuwse Oost-Souburg, waarvan was ontdekt dat het verkeerd om was gebouwd, wordt herbouwd. "De school wordt zo snel mogelijk goed neergezet, alles wordt gedemonteerd en de fundering wordt aangepast", laat directeur Ruud Hoogesteger van basisschool Tweemaster-Kameleon aan Omroep Zeeland weten.

De fout werd vorige maand ontdekt, waarna de bouw werd stilgelegd. De fundering en het skelet van het gebouw bleken 180 graden gedraaid ten opzichte van de bouwtekeningen. Personeelsleden van de school merkten op dat bepaalde elementen, waaronder een trap, niet klopten met de tekeningen.

"Vrij bizar dat wij het zelf signaleerden", zei Hoogesteger toen. "Op de bouwplaats zou je dat toch moeten zien, met die tekeningen."

Opnieuw berekend en getekend

Hoe het fout kon gaan, is nog onduidelijk. Volgens de gemeente Vlissingen, waar Oost-Souburg onder valt, wordt op dit moment alles herberekend door de aannemer. Ook wordt alles opnieuw getekend. De gemeente moet die plannen en tekeningen daarna nog goedkeuren en vervolgens moet er een nieuwe planning komen. Wie er verantwoordelijk is voor de fout, gaat de gemeente Vlissingen nog onderzoeken.

Het is nog niet bekend hoelang de herbouw gaat duren. De leerlingen van de school hebben momenteel les in een tijdelijk onderkomen, maar volgens schooldirecteur Hoogesteger zijn daar twee problemen: er is geluidsoverlast en het is er ontzettend warm.

"Aan het geluid hebben we wat kunnen doen en we hebben een mobiele airco aangeschaft", zegt hij. "Maar ideaal is het niet. Het is niet de bedoeling dat we hier nog langer in moeten zitten."

Lange aanloop

De nieuwbouw van de Tweemaster-Kameleon heeft een lange aanloop gehad. De discussie over de nieuwbouw duurt al zo'n twintig jaar. In de gemeenteraad zijn lange debatten geweest over het onderwerp. Zo zijn verschillende locaties aan bod gekomen, maar steeds was er te weinig ruimte voor een brede basisschool met bijbehorende voorzieningen.

Uiteindelijk is besloten het oude gebouw te slopen en op dezelfde plaats nieuwbouw neer te zetten. "Ik heb een plechtige belofte afgelegd dat de bouw van de school op die plaats zou doorgaan", zei wethouder Rens Reijnierse toen de fout werd ontdekt. "Ik dacht een paar weken geleden dat ik kon zeggen: nu gaat er niks meer mis, maar het kan dus blijkbaar altijd misgaan."