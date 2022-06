Rapper gaat op Zeeuws festival biergooier te lijf met microfoonstandaard

Op festival Vestrock in Hulst (Zeeland) heeft een rapper een bezoeker die bier naar hem gooide een paar meppen gegeven met een microfoonstandaard. De rapper - van het duo Bob Vylan - liep daarna het podium af met de woorden: "Fuck you Hulst."

Het optreden was afgelopen zondagavond, schrijft Omroep Zeeland. Volgens ooggetuigen zou een plastic glas bier naar het podium zijn gegooid, waarbij een aantal spetters de frontman raakte. Daarop legde de Brit het optreden stil en sprak het publiek toe. "Wie was het? Als je een grote man bent, kom dan hier."

De biergooier gaf gehoor aan die oproep en kwam naar de rapper toe. Die pakte een microfoonstandaard en ging de persoon te lijf. De rapper sloeg drie keer met de standaard in op de man, is te zien op beelden die op Dumpert staan.

Medewerkers van Vestrock probeerden de situatie te sussen en mensen uit het publiek probeerden de microfoonstandaard af te pakken, waarop Vylan ook nog een schop uitdeelde.

Hulst was niet de enige plek waar afgelopen weekend bier werd gegooid. Ook zanger Mart Hoogkamer moest eraan geloven, tijdens zijn optreden op de Pinksterfeesten in Beckum (Overijssel), hij had er daardoor na een paar seconden al geen zin meer in, schrijft RTL Boulevard.