Italiaanse ex-royals willen kroonjuwelen terug: 'Belachelijk dat ze in een kluis liggen'

De Britse kroonjuwelen worden jaarlijks door miljoenen mensen bewonderd in de Tower of London. De Franse zijn te bezichtigen in het Louvre. Maar de Italiaanse kroonjuwelen hebben slechts een handvol mensen ooit in het echt gezien. De reden: ze liggen al 76 jaar verzegeld in een kluis.

Een rechtszaak die vandaag begint, brengt daar mogelijk verandering in. De nazaten van koning Umberto II van Savoia, de laatste koning voordat Italië in 1946 een republiek werd, eisen de juwelen terug. Volgens hen heeft Umberto II ze alleen in bewaring gegeven aan de Bank van Italië en behoren ze tot het familiebezit.

Diamanten en parels

"De collectie bestaat uit halssnoeren, armbanden, broches, oorringen en een tiara. Allemaal voornamelijk bestaand uit diamanten", schetst koningshuis-kenner Alessandro Sala. De economische waarde van de stukken is nooit vastgesteld, maar volgens hem is de historische waarde enorm. "De juwelen zijn zo'n 150 jaar geleden gemaakt. En ze zijn niet aangekocht in Londen of Parijs, maar gemaakt in Italië. In die tijd was dat bijzonder."