Brit krijgt in Irak 15 jaar cel voor smokkel scherven van kunstvoorwerpen

In Irak is een Britse man veroordeeld tot 15 jaar cel vanwege het smokkelen van scherven van eeuwenoude kunstvoorwerpen.

De gepensioneerde geoloog Jim Fitton had dit voorjaar tijdens een expeditie langs archeologische vindplaatsen in Irak stenen en scherven van aardewerken voorwerpen opgeraapt. Die waren meer dan 200 jaar oud, bleek later uit een door de overheid uitgevoerd technisch onderzoek. De rechter oordeelde dat de Brit de criminele bedoeling had ze het land uit te smokkelen.

De uitspraak kwam hard aan, ook bij de advocaat van Fitton. "Ik had rekening gehouden met één jaar voorwaardelijk als ergste scenario", zei raadsman Thair Soud tegen persbureau AP. Soud had in de rechtszaal naar voren gebracht dat zijn cliënt de Iraakse wetten en de waarde van de opgeraapte voorwerpen niet kende, maar daar ging de rechter niet in mee.

Vrijgesproken

De Brit werd samen met de Duitser Volker Waldmann eind maart op het vliegveld bij de Iraakse hoofdstad Bagdad aangehouden, nadat beveiligingsmedewerkers de scherven in hun bagage hadden ontdekt. Waldmanns verdediging stelde dat hij de stukken voor Fitton had gedragen, maar ze niet had opgeraapt. Hij werd vrijgesproken van smokkelen.

Fitton gaat in hoger beroep. Het is niet duidelijk of hij zijn straf in het Verenigd Koninkrijk uit mag zitten.