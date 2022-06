Den Haag ziet geel van de omleidingsborden, ongeduld bij ondernemers

In Den Haag groeit de ergernis over alle wegwerkzaamheden in de stad die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Door de omleidingen is een automobilist soms meer dan anderhalf uur bezig om van de ene naar de andere kant van de stad te komen. Ook fietsers en voetgangers moeten lange omwegen maken. Ondernemers claimen een kwart (of meer) van hun omzet kwijt te zijn geraakt door de gebrekkige bereikbaarheid.

"Den Haag groeit. Meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte. Daarom werken we aan bereikbaarheid en verkeersveiligheid", zegt een woordvoerder van de gemeente bij Omroep West. De stad probeert de overlast te beperken, maar dat lukt lang niet overal. "En het eerlijke verhaal is dat het nog wel even gaat duren."

Op dit moment ligt de stad op 25 verschillende plekken open. De komende jaren staan nog eens tientallen wegwerkzaamheden gepland. Het woud aan gele omleidingsborden blijft dus voorlopig staan. De werkzaamheden zorgen voor opstoppingen en irritatie in de binnenstad, maar ook daarbuiten.

Voor ondernemers in de buurt van de bouwputten zijn de druiven zuur. "Mensen weten niet eens meer dat we hier zitten", zegt Marije Scheening die een koffiezaak aan het Piet Heinplein heeft, terwijl ze door het raam van haar winkel naar een lege stoep kijkt. Waar vroeger auto's en fietsers reden, is het nu (op wat werkverkeer na) vrijwel stil. Geld komt er volgens haar niet of nauwelijks binnen.

"Het wordt heel mooi. Dat zeggen we elke dag tegen elkaar", verzucht Scheening. "Maar het duurt ook wel heel lang." Ze wijst erop dat de werkzaamheden volgens schema tot oktober 2023 gaan duren.