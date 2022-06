Mede-oprichter en oud-bassist Bon Jovi overleden

De band werd opgericht in de staat New Jersey en is vernoemd naar frontman Jon Bon Jovi, die eigenlijk John Francis Bongiovi heet. Alec John Such zat in de band tijdens de hoogtijdagen. Zo scoorde Bon Jovi in de jaren 80 wereldwijde hits met nummers als You Give Love a Bad Name en Livin' on a Prayer.

In 1994 besloot Alec John Such uit de band te stappen en werd hij op bas vervangen door Hugh McDonald. In 2018 keerde hij even terug ter gelegenheid van de toevoeging van de band in de Rock and Roll Hall of Fame.

Waaraan Alec John Such is overleden is niet bekendgemaakt. Hij is 70 jaar geworden.