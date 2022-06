Biden geëvacueerd uit vakantiehuis vanwege overvliegend vliegtuig

President Biden en zijn vrouw zijn korte tijd geëvacueerd geweest uit hun vakantiewoning in Delaware nadat een privévliegtuig in de buurt was gesignaleerd. Toen bleek dat er geen gevaar was, kon het echtpaar terug.

De Bidens verblijven dit pinksterweekend in hun huis in Rehoboth Beach en zoals gebruikelijk bij presidentiële reizen buiten Washington gelden er vluchtbeperkingen. In een straal van 10 mijl (16 kilometer) om hun verblijf mag er niet gevlogen worden en in een straal van 30 mijl slechts beperkt.

Gistermiddag bleek dat een vliegtuig de beperkingen schond. Hierop werd het presidentiële echtpaar geëvacueerd met een colonne auto's, wat volgens persbureau Reuters tot enige opschudding in het dorp leidde.

Het Witte Huis stelt in een verklaring dat het een voorzorgsmaatregel betrof en dat er geen gevaar was voor de president. Het betreffende vliegtuig is weggeleid door de Secret Service. Het zou zijn gegaan om een vergissing van de piloot. Die wordt nog wel nader ondervraagd.