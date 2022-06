'Retegrappige' Stefan Hendrikx wint Leids Cabaret Festival

De juryprijs bij de 43ste editie van het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Stefan Hendrikx. "Als Stefan Hendrikx opkomt, zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer", staat in het juryrapport. "Hij is retegrappig."

De 31-jarige Hendrikx trad in de finale in de schouwburg in Leiden op met een programma over wat hij zelf noemt "man zijn in een post-apocalyptische samenleving". De jury waardeerde het vooral dat dit thema niet door de strot van de toeschouwer wordt geduwd, zei jurylid Nina de la Croix in NOS Met het Oog op Morgen. "Het is niet moralistisch, maar humoristisch."

Improvisatiecabaret

De in Venlo geboren Hendrikx studeerde in 2013 als cabaretier af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en beoefende sindsdien vooral improvisatiecabaret. Met collega-cabaretier Andries Tunru en pianist Joep Hullegie vormt hij het improvisatiecollectief Beperkt Houdbaar.

Hendrikx ziet in Nederland mensen als Daniël Arends en Henry van Loon als voorbeelden, zei hij in het Oog. Jurylid De la Croix denkt dat hij qua succes best in hun voetsporen zou kunnen treden. "Hij heeft alle facetten waarvan ik denk: dit zou weleens een grote kunnen worden."

Drie winnaars

Ook de twee andere finalisten van het Leids Cabaret Festival vielen overigens in de prijzen. Piet van Eeghen kreeg de publieksprijs en Celine Schrama de studentenprijs. Het was voor het eerst in de geschiedenis van het festival dat de prijzen werden verdeeld onder alle finalisten.