Politie bevestigt: gevonden lichaam is van vermiste 9-jarige Gino

De politie heeft op een persconferentie in Maastricht bevestigd dat vanmorgen het lichaam van de vermiste jongen Gino is gevonden bij een woning in Geleen. Het lichaam is gevonden op aanwijzing van de verdachte die vannacht werd gearresteerd. Het onderzoek in en bij de woning is nog in volle gang en gaat naar verwachting nog tot vannacht door.

Eerder vandaag meldde de politie al dat de aangehouden persoon een 22-jarige man uit Geleen is. Gino is meegegaan met de verdachte, maar verdere details over wat er precies gebeurd is ontbreken nog. De man is een bekend van justitie. Hij zit vast in beperking en wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Justitie wil verder niets zeggen over de achtergrond van de man.

Bekijk hier beelden van de persconferentie: