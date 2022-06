Unieke grot verdwijnt, replica moet kunstschat bewaren

Open voor bezoekers

Cosquer Méditerannée is een museum met daarin een replica van de Grotte Cosquer. Het museum in Marseille opent vandaag de deuren. De replica is gebouwd op basis van informatie die grotduikers de afgelopen jaren in het origineel hebben verzameld. Met speciale apparatuur hebben ze zoveel mogelijk details van de 2500 vierkante meter grote ruimte in kaart gebracht. De replica is met 1750 vierkante meter iets kleiner.

Binnenin zijn kopieën van alle wandschilderingen te zien, zijn stalagmieten en stalagtieten zo precies mogelijk geplaatst en net als in de originele grot staat ook in de replica water. Daarnaast is in het museum aandacht voor de tijd waarin de tekeningen zijn ontstaan, bijvoorbeeld met een grote collectie nagemaakte, prehistorische dieren. Ook wie meer wil weten over grotduiker en naamgever Henri Cosquer kan in het museum terecht.