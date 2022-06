Afhaalrestaurant in Rotterdam opnieuw beschoten, derde keer dit jaar

Een restaurant in Rotterdam-West is vannacht voor een derde keer dit jaar beschoten. Er is niemand gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Het gaat om een pand aan de Vierambachtsstraat, waarin een tabakswinkel en een afhaalrestaurant zijn gevestigd. Volgens de politie hoorden omwoners rond 01.50 uur schoten. Agenten die de zaak onderzochten, vonden meerdere inslagen in het pand.

Het pand werd in januari en maart ook al beschoten. De reden voor de beschietingen is niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar mensen die camerabeelden hebben.