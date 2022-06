Mexicaanse kerkleider bekent schuld in seksschandaal

De leider van de in Mexico gebaseerde kerk Licht van de Wereld heeft schuld bekend aan het misbruik van drie meisjes. Dat is bekendgemaakt door de aanklagers in de rechtszaak die tegen hem loopt in Californië. Naasón Joaquín García zit al vast sinds 2019, maar had de beschuldigingen steeds tegengesproken.

García staat sinds 2014 aan het hoofd van de kerk La Luz del Mundo, die in 1926 werd opgericht door zijn opa. Wereldwijd zegt de kerk vijf miljoen volgelingen te hebben in tientallen landen. De leider van de kerk ziet zichzelf als een apostel van Jezus.

Drie jaar geleden werd García op het vliegveld van Los Angeles opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno, verkrachting van minderjarigen en andere vormen van misbruik. Twee medeverdachten zouden dat hebben gefaciliteerd. Zij hadden de afgelopen tijd al schuld bekend, maar García bleef ontkennen.

Mogelijk 16 jaar cel

De 53-jarige kerkleider heeft nu alsnog in drie zaken bekend, een paar dagen voordat het proces inhoudelijk zou beginnen. "Hij gebruikte zijn macht om misbruik te maken van kinderen", zegt de openbaar aanklager.

De advocaten van Garciá hebben nog geen toelichting gegeven. Waarschijnlijk wordt woensdag bekend wat voor straf de kerkleider zal krijgen. De maximumcelstraf is zestien jaar en acht maanden.