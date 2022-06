Poetin geeft westerse sancties schuld van voedselcrisis

Vladimir Poetin geeft het Westen de schuld van de voedselcrisis in de wereld. Volgens de Russische president is de graanexport uit Oekraïne "geen probleem". Hij zei dit na een gesprek met voorzitter Macky Sall van de Afrikaanse Unie over de voedselproblemen. Vooral in Afrika dreigt er een tekort aan graan en kunstmest door de oorlog in Oekraïne.

Na het gesprek met Poetin was Sall "gerustgesteld", omdat de Russische president volgens hem garanties geeft voor de uitvoer van tarwe en kunstmest. Vooraf had hij gezegd dat Afrikanen door de dreigende voedseltekorten indirect slachtoffers van de oorlog worden.

Poetin gaf na het gesprek met Sall een tv-interview waarin hij zei dat voedsel het eenvoudigst via Belarus uit Oekraïne geëxporteerd kan worden. "Niemand houdt dat tegen", zei Poetin, "maar daarvoor moeten de sancties tegen dat land worden opgeheven."

In het tv-interview zei Poetin ook dat berichten over een Russische exportverbod onzin zijn: