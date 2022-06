Duitse dief ervandoor met 800.000 euro aan goudstaven uit bestelbusje

Een dief in het Duitse Bayreuth, in Beieren, heeft dinsdagmiddag voor zo'n 800.000 euro aan goudstaven gestolen uit een bestelbusje. De politie heeft nu foto's vrijgegeven van de diefstal om de dader op te sporen.

De persoon - op de beelden is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat - lijkt kinderlijk eenvoudig de witte Mercedes Sprinter binnen te komen: hij schuift de deur open en vertrekt kort daarna met zo'n 12 kilo goud op een meegebracht steekwagentje. Volgens de politie zijn er geen braaksporen op het voertuig gevonden.

De politie heeft niet bekendgemaakt waarom het goud in het onbewaakte busje lag of hoe het zo makkelijk kon worden meegenomen. In een opsporingsbericht staat alleen dat het gaat om een transportvoertuig van een logistiek bedrijf op een industrieterrein in Bayreuth.

De dader is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en droeg jeans, een donkere hoodie en een pet. Ook had hij een mondmasker op. Het is niet bekend in welke richting de persoon is vertrokken. De politie hoopt dat getuigen meer kunnen zeggen over de vluchtrichting en eventuele handlangers.