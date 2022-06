Overname Sandd door PostNL onrechtmatig, maar terugdraaien is geen optie

PostNL zegt dat de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de overname van Sandd geen gevolgen heeft voor de samenvoeging van beide bedrijven. PostNL en Sandd zijn sinds 2019 een bedrijf maar het kabinet had de overname niet mogen goedkeuren, oordeelde de hoogste economisch bestuursrechter gisteren. Die bevestigde daarmee de eerdere uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

Maar volgens PostNL kan de overname om praktische redenen niet worden teruggedraaid. "Het netwerk, de locaties en bedrijfsmiddelen van Sandd bestaan niet meer. De medewerkers van Sandd zijn ofwel in dienst van PostNL of hebben elders een baan gevonden", staat op de website.

Gebrek aan concurrentie

Over het samengaan van de twee postbedrijven wordt al langer een juridische strijd gevoerd. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaf in 2019 geen toestemming voor de overname van Sandd door PostNL. Door de koop zou er volgens de ACM nauwelijks nog sprake zijn van concurrentie.

De deal was volgens de ondernemingen zelf en het kabinet nodig om in een krimpende markt de postvoorziening in Nederland te kunnen voortzetten. PostNL vroeg daarom toenmalig staatssecretaris Economische Zaken Keijzer om toch een vergunning te verlenen. Dat kan in uitzonderlijke gevallen als het maatschappelijk belang van een overname zwaarder weegt dan de beperking van concurrentie.

'Ingrijpende uitspraak'

Kleine (post)bedrijven vreesden voor hoge prijzen en uitsluiting van diensten van PostNL. Ze spanden een zaak aan bij de rechtbank Rotterdam. In 2020 stelde de rechter hun in het gelijk. De rechter oordeelde dat de minister onvoldoende duidelijk had gemaakt dat de postbezorging in Nederland in gevaar zou komen.

Ook het hoogste orgaan dat hierover moet oordelen, het CBb, volgde het oordeel van de rechtbank Rotterdam. Het kabinet had onvoldoende gronden om de vergunning voor de overname te verlenen en daarmee het oordeel van de ACM te omzeilen.

De uitspraak van het college is nu definitief. Het ministerie van Economische Zaken spreekt van een "ingrijpende uitspraak". Toch staat nog niet vast dat PostNL en Sandd uiteindelijk geen vergunning krijgen. Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog een beroep van PostNL tegen de weigering van een vergunning door de ACM.

Opmerkelijk is dat de overname wel kon plaatsvinden, ondanks het voortdurende juridische getouwtrek. Sandd en PostNL zijn in afwachting van de rechtsgang inmiddels al bijna twee jaar een bedrijf.