Geen 'kalkoen' meer, maar Türkiye: VN past naam Turkije aan

Turkije is niet het enige land dat de afgelopen jaren zijn naam heeft veranderd. Macedonië heeft de naam veranderd in Noord-Macedonië na een politiek geschil met Griekenland, en Swaziland werd Eswatini in 2018.

Overigens heeft Nederland zelf ook een nieuwe internationale naam gekozen: in 2020 besloot Nederland toch maar The Netherlands te willen heten in plaats van Holland. Ook die naamsverandering had als doel om het imago in het buitenland te veranderen. "We willen Nederland profileren als open, vindingrijk en inclusief", zei het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen toen.

Volgens retaildeskundige Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business Universiteit was die naamsverandering niet zo vreemd, zei ze toen. "De naam Holland roept beelden van kaas, klompen, tulpen, Frau Antje en Cruijff op. Ik kan me voorstellen dat Nederland zich juist meer wil profileren als een land dat voorop gaat in technologie - bijvoorbeeld in de agrarische sector - sport en cultuur."