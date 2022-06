Zoektocht naar vermiste 9-jarige Gino gaat verder

Voor de derde dag op een rij wordt in Limburg met man en macht gezocht naar de vermiste jongen Gino. De 9-jarige is woensdagavond voor het laatst gezien in Kerkrade. Gisteren werd zo'n 8 kilometer verderop in Landgraaf een step gevonden die lijkt op die van Gino, maar de politie kan nog niet zeggen of het inderdaad zijn step is.

De politie houdt rekening met alle scenario's en zegt het kind in levensgevaar is. Er wordt sinds gisteravond ook gezocht naar een getuige. Uit onderzoek bleek dat drie kinderen en een man ten tijde van Gino's verdwijning aan voetballen waren op een speelveldje in de buurt. De drie kinderen zijn gesproken, maar nog niet de volwassen man.

Drones en speurhonden

Onder meer in de omgeving van de in Landgraaf gevonden step zoekt een team van vrijwilligers naar Gino, meldt L1. Ook de politie zoekt verder. Momenteel ligt de focus op buurtonderzoek en het uitlezen van camerabeelden. Bij de grootschalige zoekactie zijn drones, speurhonden en een helikopter ingezet. Volgens diverse media is ook een gespecialiseerd team uit Duitsland ingezet.

De familie van Gino is zeer bezorgd over de jongen. "Het is niks voor hem om niet thuis te komen", zei zijn zus Naomi gisteren. "Ik hoop dat hij gewoon snel en veilig thuiskomt."

Gino zei vlak voor zijn verdwijning dat hij nog even ging voetballen: