Grote bezwaren Tweede Kamer tegen Europees digitaal identiteitsnummer

Minister Adriaansens van Economische Zaken en staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering lieten eerder aan de Kamer weten ook tegen zo'n persoonsnummer te zijn.

Het kabinet wil vasthouden aan de Nederlandse DigiD's en Burgerservicenummers, en die geschikt maken voor breed gebruik in het buitenland. Ook wil het kabinet dit stapje voor stapje doen in plaats van in een klap over te gaan naar een nieuw systeem.

Maar Nederland is met zijn bezwaren in de minderheid. Adriaansens en Van Huffelen zien de motie van de Kamer als ondersteuning en beloven de boodschap over te brengen tijdens de Telecomraad van Europese landen. Die vindt morgen in Straatsburg plaats.