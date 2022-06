Na 3 jaar weer naar boven op de Alpe: 'Je weet dat er moeilijke momenten komen'

"Ellen had zo'n groot hart", zegt zijn vrouw Margreet. "Ze werkte in een verzorgingshuis in Alkmaar en stond altijd voor iedereen klaar. Daarom wisten we in 2019 toen we uit naam van een overleden vriendin voor het eerst meededen aan Alpe d'HuZes, meteen dat we het nog een keer zouden doen en dan in naam van Ellen."

Naait soezen

Marcel van der Meulen uit het Groningse Blauwestad heeft nauwelijks getraind. Toch fietst hij samen met zes vrienden de Alpe d'Huez op. Als het even kan zes keer. "Het is zwaar, maar dat geeft niks", zegt hij bij RTV Noord.

De reden dat Van der Meulen de berg op wil, is zijn goede vriend Richard. "Hij heeft kanker, maar mede door research is zijn toestand stabiel en gaat hij vandaag aan mijn zijde omhoog. Dat is deels mogelijk door acties als deze."

Het Groningse vriendenteam met de toepasselijke naam Naait soezen, deurbroezen! haalde van tevoren ruim 11.000 euro op. Want daar gaat het natuurlijk om: geld, veel geld voor het KWF kankerfonds en kankeronderzoek. Bij de voorlaatste editie was de opbrengst bijna 12 miljoen euro. Dit jaar staat de teller, met de twee geannuleerde edities erbij, op meer dan 14 miljoen.