Geen bussen en trams in en rond Den Haag door staking

Vakbond CNV is niet te spreken over de eenzijdig doorgevoerde loonsverhoging. "In plaats van dat HTM om te tafel gaat, voeren ze hun eindbod door zonder met ons het gesprek aan te gaan", zegt een woordvoerder.

Naast meer loon is de werkdruk een belangrijke reden om te staken. "Dat is misschien nog wel een belangrijker thema voor veel van de medewerkers. We willen onder meer meer pauzes en meer mensen erbij om het werk uit te voeren."

HTM heeft ruim 2000 medewerkers en vervoert dagelijks ongeveer 325.000 reizigers. Directeur Jaap Bierman zegt bij Omroep West dat het bedrijf ongeveer een kwart miljoen euro misloopt als alle trams en bussen een dag lang niet rijden.

Staking bij streekbussen

De RandstadRail van en naar Zoetermeer, in handen van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET, rijdt vandaag ook niet. De lijn van en naar Rotterdam rijdt wel.

Ook bij het streekvervoer in Den Haag is er deze week gestaakt. De streekbussen rijden vandaag wel zoals gebruikelijk.