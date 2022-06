Koningin Máxima maakt tandemsprong uit vliegtuig

Koningin Máxima heeft bij een bezoek aan de Defensie Para School (DPS) in Breda een zogeheten tandemsprong gemaakt. Vastgemaakt aan een ervaren parachutist sprong ze uit een vliegtuig, waarna ze samen aan een parachute neerdaalden en op een grasveld terechtkwamen.

"Ik moest echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademhalen", zei de koningin tegen persbureau ANP. "Het was heel spannend. En natuurlijk word je zenuwachtiger naarmate het moment nadert."

"Ik heb haar wel een beetje gerustgesteld", zei de militair aan wie ze vastgekoppeld was. "Maar ze deed precies zoals we het hadden gebrieft. Ze had de juiste houding. Ze mag zeker trots zijn."

De DPS leidt jaarlijks zo'n 800 tot 1000 militairen op tot parachutespringers. Dat zijn militairen van het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade.