Zeker elf doden in zuiden van Mexico door orkaan Agatha

In het zuiden van Mexico zijn zeker elf doden gevallen door overstromingen en modderstromen die werden veroorzaakt door orkaan Agatha. Volgens de gouverneur van de staat Oaxaca, Alejandro Murat, zijn er daarnaast nog zeker twintig mensen vermist.

Mensen werden in hun huizen overvallen door de vele overstromende rivieren en aardverschuivingen, zei Murat tegen lokale media. Met name dorpen in berggebieden zouden zwaar zijn getroffen.

Druk orkaanseizoen verwacht

Agatha kwam gisteren als krachtigste orkaan ooit gemeten in mei in Mexico aan land, met maximale windsnelheden van zo'n 165 kilometer per uur. De wind trok daken van huizen en zette wegen blank. Boven land verloor de orkaan snel kracht, maar door de zware regenval leidde Agatha op tal van plekken tot problemen.

Agatha is de eerste orkaan in het orkaanseizoen aan de oostkant van de Stille Oceaan. Experts rekenen op een druk orkaanseizoen door onder meer natuurfenomeen La Niña, klimaatverandering en warm oceaanwater.