Drugslab ontploft in schuur: dode en zwaargewonde

Bij een explosie in een schuur in het Friese Haule is gisteravond een dode en een zwaargewonde gevallen. De ontploffing vond plaats in een drugslab, zegt een woordvoerder van de politie.

Na de explosie trokken hulpdiensten massaal naar het dorp. Volgens de brandweer is er geen brand in de schuur geweest. Een deel van het gebouw is ingestort door de explosie.

De politie zette direct het gebied rond de schuur af en de brandweer vernevelde het omliggende gebied met water om zo eventuele gevaarlijke stoffen uit de lucht te halen. Het is niet bekend welke drugs in het lab werden gemaakt.