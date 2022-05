Surinaamse minister teruggefloten om plan voor ambassade in Jeruzalem

Het omstreden plan van Suriname een ambassade te openen in Jeruzalem staat op losse schroeven. Tijdens een tumultueuze parlementsvergadering is forse kritiek geuit. Vicepresident Brunswijk zei dat er nog geen regeringsbesluit is, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Ramdin het voornemen gisteren als een voldongen feit presenteerde.

Volgens persbureau ANP ziet de Surinaamse regering zelfs af van het openen van een ambassade in de Israëlische stad. "Ik zal op korte termijn met tekst en uitleg komen", zegt minister Ramdin in een reactie aan de NOS. Hij laat in het midden wat de status van het plan is.

Een partijgenoot van Ramdin dreigde vandaag uit fractie VHP te stappen als er daadwerkelijk een ambassade wordt geopend in Jeruzalem. Ook door de Surinaamse Islamitische Vereniging is verontwaardigd gereageerd, die vraagt de regering het voornemen "in ernstige heroverweging te nemen". Zo'n 20 procent van de Surinaamse bevolking is moslim.