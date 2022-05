Man komt om na sprong van derde etage na inval politie

In Heerlen is een man overleden nadat hij vanmiddag op de vlucht voor de politie uit een raam was gesprongen. Hij was verdachte in een lopend onderzoek, waarover de politie nog niets kwijt wil. De man sprong uit het raam van een appartement op de derde etage van een flatgebouw.

Volgens 1Limburg zagen buurtbewoners zo'n vijftien zwaarbewapende agenten in kogelwerende vesten de woning binnengaan. Ook vlogen er helikopters boven de flat.

Gisterochtend sprong een 16-jarige jongen uit Amsterdam ook uit het raam in een poging uit handen van de politie te blijven. Hij overleefde het, maar raakte wel bewusteloos.