NCTV moet geen oordeel geven over politieke partijen, vindt minister

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de fout ingegaan door in geheime rapportages kwalificaties te geven over politieke partijen als de PVV en Denk. Dat schrijft minister Yesilgöz van Justitie aan de Tweede Kamer.

Begin deze maand werd bekend dat de terrorismebestrijders van de NCTV informatie over politieke partijen verzamelden en die deelden met ministeries, de politie en zelfs met medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat gebeurde in zogeheten weekberichten. "In een aantal weekberichten klonken normatieve stellingnames door over Kamerleden. Dat had niet gemoeten", schrijft Yesilgöz.

Uit documenten opgevraagd door NRC bleek dat medewerkers van de NCTV vonden dat Denk fungeerde "als politiek podium voor het politieke salafisme". PVV-leider Geert Wilders zou "de geesten rijp maken voor radicalisering, doordat hij 'Nederlanders' tegenover 'buitenlanders' plaatst".

Terecht punt van kritiek

Wilders en Denk-voorman Farid Azarkan reageerden furieus op de onthullingen. Zij noemden het kwalijk, gevaarlijk en onacceptabel dat zij op deze manier werden weggezet.

Minister Yesilgöz geeft de parlementariërs gelijk. Ze noemt het in haar brief "een groot en terecht punt van kritiek" op de weekberichten. "Analyses en duidingen moeten feitelijk van aard zijn en gericht zijn op relevante ontwikkelingen voor de nationale veiligheid. Hierin is geen ruimte voor persoonlijke meningen, zeker niet over politici."