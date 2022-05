Opvallende uitspraak voor Japan: 150.000 euro voor slachtoffer seksueel misbruik

De gemeente Nagasaki in Japan moet van de rechter een schadevergoeding van bijna 150.000 euro betalen aan een vrouwelijke journalist die seksueel misbruikt is door een hooggeplaatste ambtenaar. Dat is opvallend, want het is zeldzaam dat slachtoffers van seksueel geweld in Japan juridisch hun gelijk krijgen.

Het incident in Nagasaki speelde zich vijftien jaar geleden af. Op een zomeravond in 2007 kwamen de journaliste en de topambtenaar samen voor een interview. De avond mondde uit in seksueel misbruik. De vrouw diende een klacht in bij de gemeente, een maand later pleegde de man zelfmoord.

Het slachtoffer kreeg geen gehoor bij de gemeente, dus stapte ze in 2008 naar de Japanse Orde van Advocaten, die een onderzoek startte dat vijf jaar zou duren. In 2014 publiceerde de organisatie een reeks aanbevelingen waarin zij de gemeente adviseerde structurele hervormingen door te voeren. Het onderzoek en de resultaten werden genegeerd.

Dus besloot het slachtoffer in 2019 - na een soortgelijk incident tussen een lokale ambtenaar en een andere vrouw - een rechtszaak aan te spannen tegen de stad. Een leidinggevende binnen de gemeente reageerde door haar publiekelijk verantwoordelijk te houden voor de zelfmoord van de dader.