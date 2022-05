Ministerie wijst zeventien aanvragen voor nieuwe scholen af

Van de 56 aanvragen om een nieuwe school te mogen beginnen, zijn er zeventien afgewezen. Vooral in het voortgezet onderwijs zijn veel initiatiefnemers teleurgesteld: twee van de zestien plannen krijgen groen licht.

Het is dit jaar voor het eerst dat initiatieven worden getoetst aan een nieuwe wet voor op te richten scholen. Volgens die wet krijgen scholen alleen geld van de overheid als er genoeg belangstelling is van ouders en na een positieve toets door de inspectie.

Niet genoeg ouderverklaringen

De meeste aanvragen voor middelbare scholen kregen een negatief advies van de onderwijsinspectie, vaak omdat de invulling van het burgerschapsonderwijs onvoldoende was. Vanochtend werd via NRC al bekend dat wat betreft de inspectie acht initiatieven, waarvan vijf islamitische, geen goede invulling hadden voor burgerschapsonderwijs.

Verder lukte het ongeveer de helft van de aanvragers niet om genoeg ouderverklaringen aan te leveren. Twee initiatiefnemers hadden zich al voor de beoordeling teruggetrokken.

Onderwijskwaliteit onvoldoende

Wat betreft basisonderwijs vinden 32 van 40 aanvragen doorgang. In drie gevallen trok de initiatiefnemer zelf de aanvraag in, voor drie was te weinig belangstelling van ouders en twee aanvragen zijn negatief beoordeeld door de inspectie "omdat de te verwachten onderwijskwaliteit onvoldoende was".

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs benadrukt dat er in Nederland ruimte is om nieuwe scholen te stichten. "Tegelijk zijn we ook kritisch: het moeten goede scholen zijn."

De scholen die door de ballotage zijn gekomen, moeten in augustus 2023 van start gaan.