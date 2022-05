In IJ gevonden romp blijkt van steenrijke Russische kunst- en antiekhandelaar

De politie in Amsterdam heeft de identiteit vastgesteld van een lichaam dat zonder hoofd en ledematen werd gevonden. Het coldcaseteam deed in januari een hernieuwde oproep om achter de identiteit van het slachtoffer te komen, dat negen jaar geleden in het IJ werd aangetroffen bij de NDSM-werf. De romp was in blauw plastic verpakt.

Het gaat om een vermogende Russische zakenman, die handelde in kunst en antiek. Zijn familie in Rusland had hem enige tijd geleden als vermist opgegeven en dna afgestaan, dat werd opgenomen in een internationale databank. Op basis daarvan kon zijn identiteit worden vastgesteld.

De politie maakt de naam en leeftijd van de man nog niet bekend, omdat eerst zijn familie op de hoogte moet worden gesteld. Dat is momenteel niet mogelijk omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne geen contact is met de Russische autoriteiten.

Gouden tip

Het plastic waarin de romp werd gevonden, was vastgeknoopt met nautische knopen: de takeling en de oogsplits. Naar aanleiding van het forensisch onderzoek werd al vermoed dat de man uit Oost-Europa kwam. Het lichaam is begraven op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam, waar meer naamloze slachtoffers van moord en doodslag liggen.

Het onderzoek naar de zaak gaat verder nu de politie weet wie de man is. Er geldt een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.