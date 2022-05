Inval bij Deutsche Bank en vermogensbeheerder vanwege 'groenwassen'

De Duitse justitie heeft invallen gedaan bij de Deutsche Bank en zijn vermogensbeheerder DWS in Frankfurt. Bij de invallen in de twee naast elkaar gelegen gebouwen is gezocht naar bewijs van "groenwassen". Dat wil zeggen dat financiële producten die de bank verkoopt als duurzaam, minder duurzaam zijn dan wordt voorgespiegeld.

Het onderzoek richt zich op medewerkers en leidinggevenden van DWS. Het loopt al vanaf januari en werd aangezwengeld door de voormalige duurzaamheidsfunctionaris van het bedrijf.

Toch niet groen

Volgens het Openbaar Ministerie leverde het onderzoek voldoende aanwijzingen op dat de groene elementen maar in een minderheid van de aangeboden producten voorkwamen, in tegenstelling tot wat in de prospectussen werd beweerd.

Bij de inval zijn 50 man ingezet van het Openbaar Ministerie, de financiële inspectie en de federale recherche. Vorige maand was er ook al een inval bij de Deutsche Bank, toen naar aanleiding van mogelijke witwaspraktijken.