2022 nog steeds een heel droog jaar, ondanks recente regen

Vanaf donderdag wordt het weer een paar dagen warmer, zonniger en droger. Daardoor zal het neerslagtekort de komende week hoogstwaarschijnlijk weer wat oplopen.

Hoe het deze zomer met het neerslagtekort zal gaan is niet te zeggen: het weer is in Nederland globaal maar een week vooruit te voorspellen.

Zomers van de toekomst

Het is wel mogelijk om gemiddeld iets te zeggen over de zomers van de toekomst. We maken tegenwoordig al vaker droge jaren mee dan vroeger, en in de toekomst gaan we nog vaker jaren meemaken met een groot neerslagtekort. Door de opwarming van de aarde neemt de verdamping toe, maar ook de neerslag. Natte zomers worden daardoor natter, maar periodes met droogte worden daarom juist nog droger.