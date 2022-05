Canada wil verbod verkoop pistolen: 'Zonder angst naar supermarkt of school'

Canada wil met een nieuwe regelgeving de verkoop en import van pistolen verbieden. Dat kondigde premier Justin Trudeau aan bij een persconferentie. "Behalve voor het beoefenen van schietsport en voor jagen, is er geen reden dat iemand in Canada in zijn dagelijkse leven een vuurwapen nodig heeft."

De premier spreekt over een "bevriezing" van het aantal pistolen in het land. De nieuwe wetgeving moet het tevens makkelijker maken om de wapenvergunning in te trekken van mensen die schuldig bevonden zijn aan onder meer huiselijk geweld of stalken.

Als het parlement de wet aanneemt, kan die naar verwachting in de herfst van dit jaar ingaan.

'Zonder angst naar supermarkt'

Trudeau zei bij de persconferentie dat mensen "zonder angst naar de supermarkt, hun school of gebedsplaats moeten kunnen gaan". "Mensen moeten de vrijheid hebben om naar het park of naar een verjaardagsfeestje te gaan zonder zich zorgen te maken over een verdwaalde kogel."

De aankondiging van de Canadese premier komt in dezelfde maand waarin er twee dodelijke schietpartijen in buurland de VS plaatsvonden: op een basisschool in Uvalde en in een supermarkt in Buffalo. De tragedies werden niet direct genoemd, maar er werd wel naar het wapenbeleid in de VS verwezen.

Minister Blair van Noodsituaties benadrukte dat de wetgeving in Canada heel anders is dan die in de VS. "In Canada is het bezitten van een vuurwapen een privilege, en niet een recht. Dat principe onderscheidt ons van veel andere landen, met name van onze vrienden in het zuiden."

De Canadese minister van Publieke Veiligheid Mendicino zei daarnaast dat "landen die goed zijn in het reguleren van wapens, ook goed zijn in het reguleren van wapengeweld". Volgens de minister wordt het aantal pistolen in Canada momenteel op ongeveer 1 miljoen geschat; een forse toename ten opzichte van tien jaar geleden.

Verbod op aanvalsgeweren

De Canadese regering verbood in april 2020, enkele dagen na een grote schietpartij in provincie Nova Scotia, al de verkoop van elf categorieën aanvalsgeweren, die specifiek bedoeld zijn voor militaire gevechten. "Je hebt geen AR-15 nodig om een hert neer te schieten", zei de Canadese premier destijds.